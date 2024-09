Doença de Alzheimer afeta 200 mil portugueses

Tem cancro terminal e restam-lhe apenas três meses de vida: Mãe de duas crianças planeia funeralReaberta A25 após colisão rodoviária que provocou uma morte e dois feridos graves

Diabetes é um fator de risco para AlzheimerDoença atinge cerca de 150 mil pessoas em Portugal.

Cientistas confirmam potencial terapêutico de novo composto químico contra doença de AlzheimerTestado em ratinhos que mimetizavam a doen&231;a de Alzheimer, o composto de amino&225;cidos que o grupo de investiga&231;&227;o criou em laborat&243;rio e designou de TAT-TrkB "preveniu a perda de mem&243;ria e aprendizagem sem demonstra&231;&227;o de efeitos secund&225;rios".

Novo composto químico mostra potencial contra doença de AlzheimerUma equipa científica portuguesa liderada pela neurofarmacologista Maria José Diógenes confirmou em experiências com ratinhos o potencial terapêutico de um novo composto químico contra a doença de Alzheimer. O composto, designado TAT-TrkB, previne a perda de memória e aprendizagem sem efeitos secundários.

Cientistas confirmam potencial terapêutico de novo composto químico contra doença de AlzheimerNovo composto químico de aminoácidos criado em laboratório 'preveniu a perda de memória e aprendizagem sem demonstração de efeitos secundários' em ratinhos.

Cientistas confirmam potencial terapêutico de novo composto químico contra doença de AlzheimerO novo composto químico foi testado em ratinhos e é 'totalmente inovador' devido ao 'mecanismo de ação completamente diferente de outros compostos e medicamentos estudados para a doença de Alzheimer'.

A necessidade de abordar múltiplas vias na Doença de AlzheimerEste artigo discute a complexidade da Doença de Alzheimer, destacando a importância de intervenções além da simples remoção dos péptidos amiloides. Enfatiza a necessidade de investigar outros processos que contribuem para o dano neuronal e a perda de memória.

