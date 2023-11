Documentário português defende o veganismo

“Precisamos de 15 mil litros de água para 1kg de bife de vaca, é dramático”: o documentário português que defende o veganismo“Carne: a pegada insustentável”, o primeiro documentário português sobre a importância de transição para uma alimentação à base de plantas, tem estreia mundial em Lisboa, este sábado.

Em entrevista ao Expresso, o produtor e eurodeputado independente Francisco Guerreiro (do grupo Parlamentar Europeu Verdes/Aliança Livre Europeia) e o realizador Hugo de Almeida falam da necessidade de apostar na transição para uma alimentação à base de plantas, a pensar na saúde, no bem-estar animal e no ambiente. Esperam que o documentário tenha a capacidade de alertar para “as consequências nefastas que os atuais hábitos alimentares estão a ter no Planeta”. Financiado pelo grupo Parlamentar Europeu Verdes/Aliança Livre Europeia, o novo documentário, orçamentado em 50 mil euros, levou 10 meses a ser feito e inclui duas dezenas de entrevistas a especialistas e filmagens em seis países (Portugal, Líbano, Reino Unido, França e Bélgica





