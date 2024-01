Divulgação de cronologia dos factos em torno da 'Lei malandra'

Divulgando uma cronologia dos factos que rodearam a ‘Lei malandra’, Marcelo demonstra que não houve coincidências ‘montadas’, e revela que o diploma só foi para Belém depois das buscas em São Bento.O congresso do PS, no último fim de semana, foi o palco escolhido pela velha guarda socialista para desenvolver a nova tese da ‘cabala’, que teria sido montada para decapitar o partido.

Horas antes do início do Congresso, o jornalpublicou uma notícia dando conta de que a investigação a António Costa tem por base a elaboração e aprovação da lei do licenciamento urbano e industrial, popularmente conhecida como ‘Lei malandra’. Note-se que esta lei, envolta em acesa polémica, deu entrada em Belém no dia 9 de novembro, ou seja, dois dias depois das buscas em São Bento e da demissão de António Costa – parecendo assim destinar-se a branquear os crimes da Operação Influencer. Perante as dúvidas que surgiram, Marcelo mandou-a para trás, acabando por promulgar uma 2.ª versão expurgada dos aspetos controverso





Costa de saída e Marcelo prepara-se para instabilidadeNa despedida da dupla Costa/Marcelo, em Belém, Presidente admite que achava que primeiro-ministro ia manter-se até às autárquicas (pelo menos), não faz referências ao processo judicial e antevê regresso de Costa à política mais cedo do que tarde. Prevendo anos políticos de elevada instabilidade, Costa sugere que não imitará outros ex-primeiros-ministros, como Cavaco ou Passos, mas disponibiliza-se para dar doses suplementares de otimismo a Marcelo nos próximos anos - se precisar António Costa está de saída e Marcelo Rebelo de Sousa terá de coabitar com a solução governativa que vier a seguir. Com as sondagens a mostrar um panorama político fraturado, o Presidente da República sabe que poderá passar os seus últimos anos de mandato a braços com “mini-ciclos” e com um governo minoritário, onde a estabilidade dificilmente estará garantida

