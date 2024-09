Diversidade de plantas aumenta com a desertificação, mostra estudo

Cientistas de 27 países, incluindo Portugal, analisaram a adaptação das plantas ao aumento da desertificação e descobriram uma surpreendente variedade de estratégias de sobrevivência.

Os investigadores admitem ter ficado espantados com os resultados, que é o oposto do que esperavam encontrar. “O mais surpreendente é que, a partir de um certo nível de ariedez, notava-se um aumento de diversidade de valores destas características, uma diversidade funcional de estratégias”, explica Alice Nunes, investigadora do cE3c , da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, uma das co-autoras do estudo .

No papel, esta descoberta pode ser uma boa notícia para a adaptação às alterações climáticas – se soubermos aproveitá-la, avisa Alice Nunes. “Tudo depende do que fizermos com esta informação. As zonas áridas são um reduto de diversidade, o que nos dá um elenco de possibilidades para quando pensamos em estratégias para lidar com a desertificação, em ferramentas para recuperar os ecossistemas.

Desertificação Plantas Diversidade Estratégias De Sobrevivência Resiliência

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Visao_pt / 🏆 6. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Portugal x Croácia: 'Portugal complicou a partida'Augusto Inácio explica que o jogo teve um arranque positivo e a Seleção Nacional foi ganhando um 'fulgor ofensivo'. Ainda assim, na segunda parte Portugal acabou por 'complicar a partida'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Ir onde Saramago não quis ir (ao Portugal que não quis conhecer)O viajante é patriota. Sempre ouviu dizer que Olivença nos foi abusivamente sonegada, educaram-no nessa crença. Agora a crença torna-se convicção.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

As casas em Portugal são seguras em caso de sismo?Um sismo forte atingiu a região de Lisboa e o sul de Portugal continental. Como está a segurança sísmica dos edifícios? Uma conversa com Rodrigo Falcão Moreira, especialista em engenharia sísmica.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Portugal a duas velocidades: o litoral avança, o interior estagnaFaz realmente sentido abdicar de mais de metade do país? Somos assim tão egoístas ao ponto de condenar cidades e vilas inteiras a uma má política de urbanismo e desenvolvimento? Somos assim tão centralistas e alheados da realidade ao ponto de achar que o crescimento das grandes cidades levará também a um desenvolvimento do...

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Portugal tem sofrido algumas catástrofes naturais mas nada se compara com terror vivido no século XVIIIUm sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter foi registado esta madrugada. O epicentro do abalo foi registado às 5:11 da madrugada, a 58 quilómetros a oeste de Sines. Este foi o maior sismo na região de Lisboa dos últimos 55 anos.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Sismo. Portugal não tremia assim desde 2009Não foram registados feridos nem danos significativos,mas muitos dos portugueses acordaram em sobressalto. Neste dia, em 1966, a terra também tremia.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »