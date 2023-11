Dissolução da AR não põe em causa leis da UE sobre digital, garante secretário de Estado. Além destas quase 400 pessoas com processos penais e outras já condenadas, a amnistia poderá ainda abranger outras com processos administrativos, sancionáveis com multas, por exemplo.

A amnistia de independentistas catalães que o parlamento de Espanha se prepara para aprovar abrangerá previsivelmente 309 pessoas ligadas ao movimento de autodeterminação da Catalunha e 73 polícias, disseram fontes do partido socialista (PSOE). Em causa estão 309 pessoas envolvidas em processos penais e passíveis de serem condenadas a diversas penas, incluindo de prisão ou de proibição de exercício de cargos públicos. Neste grupo estão políticos catalães, mas também - e são estes a maioria - funcionários públicos, bombeiros ou diretores de escolas, segundo o PSO

SOLONLİNE: Secretário de Estado da Energia de Portugal apresenta demissãoJoão Galamba apresentou a sua demissão ao primeiro-ministro demissionário António Costa.

ECO_PT: Caixa Geral de Aposentações (CGA) continua deficitária apesar das injeções do Orçamento do EstadoDesde 2020, a CGA tem recebido injeções financeiras do Orçamento do Estado para reduzir o saldo deficitário. No entanto, as contas da CGA continuam no vermelho e espera-se que o saldo deficitário se mantenha no próximo ano.

SICNOTİCİAS: Entregues mais de 1.700 propostas de alteração ao Orçamento do EstadoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

İTWİTTİNG: Secretário de Estado da Energia de Portugal apresenta demissãoJoão Galamba apresentou a sua demissão ao primeiro-ministro António Costa, agradecendo a oportunidade de exercer funções governativas e destacando o seu empenho na transição energética e no desenvolvimento tecnológico e industrial do país.

DİNHEİRO_VİVO: Riscos de atrasos nas reformas do PRR aumentam com crise política em PortugalA demissão do primeiro-ministro e a dissolução do Parlamento podem dificultar a aprovação de pagamentos importantes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em Portugal.

