Discussão do Orçamento do Estado para 2024 começa no Parlamento

O Parlamento arranca esta quinta-feira com a discussão do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), que tem aprovação garantida em votação final global, pela maioria absoluta do PS. Serão debatidas mais de 1.900 propostas de alteração ao Orçamento, um novo recorde. O documento proposto pelo Governo no Orçamento reforça as situações em que as pessoas que já tinham iniciado o processo do regime fiscal do residente não habitual (RNH), possam mudar-se para Portugal e continuar a beneficiar deste.





ECO_PT » / 🏆 3. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ciência 2024: o Orçamento do Estado e o estado do orçamentoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Parlamento cabo-verdiano debate esta quarta-feira Orçamento de Estado para 2024O partido no Governo dispõe de maioria no parlamento.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024O Parlamento dá início esta segunda-feira a dois dias de debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024, cuja aprovação estará garantida pela maioria absoluta do PS. Acompanhamos aqui, ao minuto, os trabalhos na Assembleia da República.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024O Parlamento dá início esta segunda-feira a dois dias de debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024, cuja aprovação estará garantida pela maioria absoluta do PS. Acompanhamos aqui, ao minuto, os trabalhos na Assembleia da República.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Siga aqui ao minuto o debate do Orçamento de Estado 2024O debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2024 inicia-se esta tarde no Parlamento. Amanhã prossegue durante a manhã, terminando com a votação na generalidade.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Debate e votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024O primeiro-ministro admitiu que a privatização da TAP afinal pode não avançar. António Costa disse que a empresa só será vendida se o comprador garantir que o aeroporto de Lisboa mantém a importância estratégica.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »