Discurso de Bin Laden se torna tendência no TikTok

Por que é que um discurso de Bin Laden passou a tendência no TikTok? E o que é que isso tem a ver com Israel? Doze anos após a sua morte e cerca de 20 depois dos ataques do 11 de setembro, Bin Laden fala ao mundo através do TikTok. Mas a sua mensagem é antiga, e as suas palavras foram agora reabilitadas de forma descontextualizada.

“Carta à América” está na base de uma controvérsia que envolve a rede social e também o jornal britânico “ The Guardian ” Quando Osama bin Laden escreveu o discurso de quatro mil palavras intitulado “Carta à América”, contava que o poder das suas ameaças reverberasse por todo o mundo, mas não podia adivinhar que a Geração Z e uma plataforma chamada TikTok iriam um dia reavivá-las. Escrita há duas décadas (em 2002) pelo autor intelectual dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, que mataram quase três mil pessoas nos Estados Unidos, a carta expunha os motivos pelos quais o Governo norte-americano teria de ser severamente punid





