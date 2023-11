Disco, 'Os Gonnies' e Stallone inspiraram Greta Gerwig no filme 'Barbie'

A realizadora Greta Gerwig inspirou-se nos anos da música disco, em filmes como"Os Gonnies" e na imagem de Sylvester Stallone nos anos oitenta para conceber o tom de"Barbie", o filme mais visto do ano.A produção da Warner Bros. ultrapassou 1,3 mil milhões de euros na bilheteira global e originou um salto de 16% nas receitas da Mattel, que vende a boneca Barbie e divulgou resultados na semana passada.

A realizadora falava ao lado do compositor Mark Ronson e da cantora Dua Lipa num evento da Society of Composers and Lyricists (SCL; Sociedade de Compositores e Letristas, em português) em Los Angeles, numa altura em que decorrem as campanhas para as nomeações da temporada de prémios.

A cineasta falou do que inspirou o estilo do filme e as músicas que se tornaram instrumentos narrativos sem transformar a produção num musical. Houve muitos filmes em que pensei e queria captar o espírito de como usaram a música, além dos musicais dos anos 50", continuou, mencionando "Xanadu", "Grease", "Saturday Night Fever" e os Bee Gees. headtopics.com

Gerwig considerou que Dua Lipa encarna o som disco moderno melhor que ninguém e a cantora escreveu a música central do filme, "Dance the Night", com Mark Ronson e Caroline Ailin, colaboradora de longa data que também esteve no evento.

Sons de sintetizadores Yamaha dos anos 80, filmes como "Os Gonnies", "Caça-fantasmas" e "Good Will Hunting" também ajudaram os criativos a encontrarem o som do filme. "Queria que fosse o mais aproximado possível de um musical", contou Greta Gerwig. "Queria que as vozes fossem grandes". headtopics.com

Com a greve do sindicato dos atores SAG-Aftra, que decorre desde 14 de julho, os atores dos filmes mais cotados do ano não podem dar entrevistas nem fazer qualquer promoção aos seus papéis. Hollywood está em paralisação quase total em plena temporada pré-nomeações, para as quais "Barbie" é considerado um dos grandes favoritos.

