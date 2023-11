Dirigentes e sindicalistas da Frente Comum exigem aumento salarial e revogação do sistema de avaliação

Os dirigentes e sindicalistas da Frente Comum mantêm a exigência de um aumento geral de 15% para todos os funcionários, a revogação do sistema de avaliação de desempenho e a valorização das carreiras. Dezenas de dirigentes, delegados e ativistas sindicais da Frente Comum concentraram-se, esta terça-feira, em frente à residência oficial do primeiro-ministro exigindo um aumento "imediato e geral" dos salários e a revogação do sistema de avaliação.

A moção aprovada e que os sindicalistas entregaram na residência oficial de S. Bento sublinha a disponibilidade em mobilizar os trabalhadores da administração pública para a realização de “todas as formas de luta” caso não haja resposta às suas reivindicações. Esta mensagem foi também transmitida por Cristina Torres, do Secretariado da Frente Comum, a quem coube a intervenção final na concentração, já que o coordenador desta estrutura sindical, Sebastião Santana, se encontra ausente do país





