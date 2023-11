Dirigentes de partidos de extrema-direita europeus se encontram em Lisboa

Segundo informação divulgada pelo partido Chega, está marcado para esta quinta-feira um jantar com o presidente do partido, André Ventura, o dirigente da União Nacional e deputado da Assembleia Nacional Francesa Thibaut François e os eurodeputados Susanna Ceccardi (eleita pelo partido italiano Liga) e Maximilian Krah (Alternativa para a Alemanha). Marine Le Pen estará presente na sexta-feira.

Vários dirigentes de partidos de extrema-direita europeus vão estar em Lisboa entre esta quinta e sexta-feira para participar num encontro da família política Identidade e Democracia (ID), entre os quais a francesa Marine Le Pen





