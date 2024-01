Diretora-geral da Saúde faz apelo à vacinação em tempo de grande atividade gripal

Diretora-geral da Saúde faz um apelo à vacinação em tempo de 'grande atividade gripal'. Rita Sá Machado defende que “o reforço dos serviços locais de saúde pública tem de ser feito”. O excesso de mortalidade vai continuar nas faixa etárias a partir dos 45 anos devido à 'grande atividade gripal', afirma a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, em entrevista ao programa Hora da Verdade, da.

Nesta entrevista ao programa Hora da Verdade, numa altura em que a afluência às urgências é elevada, a diretora-geral da Saúde considera que “o reforço dos serviços locais de saúde pública tem de ser feito”. Continuamos com o excesso de mortalidade nos grupos etários acima dos 45 anos. É de esperar que esta situação ainda se mantenha? Os atuais dados que temos em relação às infeções víricas, incluindo a gripe A, e o número de óbitos ainda nos continuam a preocupar. É previsível que esta semana ainda não tenhamos a descida de que estamos à espera e iremos manter um excesso de mortalidade nos 65 mais e também nos 45-64 ano





