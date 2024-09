Diretor de orfanato em Lviv acusado de violência sexual contra menor

Filho de Ágata pediu transferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuaisHassan Nasralla, o "líder carismástico e polémico" que fez do Hezbollah uma força militar capaz de enfrentar IsraelCom divórcio a decorrer, João Palhinha sofre pela ausência do filhoConheça a modelo sul-coreana de 80 anos que pode fazer história no Miss UniversoColisão rodoviária corta A25 nos dois sentidos em...

Durante uma"visita de controlo", o comissário disse que tinha recebido"testemunhos de crianças de que o diretor da instituição tinha cometido atos sexuais contra elas, humilhando-as publicamente e ameaçado bater-lhes e interná-las num hospital psiquiátrico por 'mau comportamento'".

Iryna Sousslova, representante do Gabinete dos Direitos da Criança, disse à AFP que cinco das 57 crianças foram afetadas pela mudança, sem especificar o nome da instituição envolvida.

As autoridades ucranianas estão a investigar o diretor de um centro infantil na região de Lviv, no oeste da Ucrânia, por alegados atos de 'violência sexual contra um menor', anunciou este sábado o comissário para os direitos humanos. O comissário ucraniano para os direitos humanos, Dmytro Loubinets afirmou que recebeu informações sobre possíveis violência física, psicológica e sexual contra crianças por parte do diretor do centro infantil.

