Diretor de comunicação do FC Porto julgado por violência doméstica

Francisco J. Marques começou, esta quarta-feira , a ser julgado no Tribunal do Bolhão, no Porto, por dois crimes de violência doméstica contra a ex-companheira e a filha menor. A primeira sessão de julgamento decorreu à porta fechada.

O diretor de comunicação do FC Porto decidiu falar ao juiz e à saída do tribunal afirmou ao CM que"as declarações são prestadas no sítio certo".

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

francisco J. Marques julgado por violência domésticaEm outubro do ano passado negou crime ao CM, mas assumiu alguns insultos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Federação espanhola de futebol suspende dois dirigentes associados a investigação de corrupção multimilionáriaInstituição afasta o diretor dos Serviços Jurídicos e o diretor de Recursos Humanos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Um bom filho arruma a casa: Francisco Conceição lidera reviravolta do FC PortoPepe fez autogolo, Francisco virou o jogo: provocou expulsão e marcou golaço fulcral. Pepê, Evanilson e Toni somaram mais golos num ambiente de... divisão.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

FC Porto. 'Depressão Nélson afogou o FC Porto'Gabriel Alves considera que o Estoril 'vence com todo o mérito, estudou bem o adversário'. O comentador deixa ainda criticas à confusão no fim do jogo e pede atuação à FIFA.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Pinto da Costa: «Muitos pensam que já deveria estar a descansar»Presidente do FC Porto esteve na Casa do FC Porto em Vila Nova de Famalicão

Fonte: abolapt - 🏆 14. / 63 Consulte Mais informação »

Presidente da Universidade do Porto indicado para Conselho Superior do FC PortoO presidente do Conselho Geral da Universidade do Porto, Fernando Freire de Sousa, foi este sábado indicado como primeiro membro ao Conselho Superior do FC Porto pela candidatura de André Villas-Boas aos vice-campeões nacionais de futebol.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »