Diretor da Polícia Judiciária diz que 'nunca esta polícia teve tantos meios' para combater a corrupção

O diretor nacional da PJ apontou esta sexta-feira como prioridade o combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira, mencionando a contratação de 16 especialistas informáticos e a inauguração até final do ano de um laboratório de perícias digitais.

, sobretudo engenheiros informáticos, gente jovem com grandes capacidades”, disse Luís Neves, referido que “está a ser gasto muito dinheiro” neste domínio através dos fundos e da ajuda do Ministério da Justiça., que tem por objetivorecolhida na investigação, notando que no passado a demora em quatro, cinco e mais anos no tratamento desses dados prejudicava gravemente o êxito da ação penal..

Questionado sobre a entrada na PJ de cerca de 220 elementos vindos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), entidade que é extinta no domingo, Luís Neves considerou que a “questão está pacificada internamente na PJ”, mas também junto da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal e dos sindicatos ainda existentes no SEF. headtopics.com

alguns desses elementos estarão ainda junto da PSP e da GNR a ajudar na formação das novas competências atribuídasNoutra vertente, Catarina Sarmento e Castro frisou que, dizendo que “foram mais 282 inspetores e mais 138 especialistas de polícia científica só desde o início desta legislatura, a que em breve se juntarão os profissionais vindos do SEF”.

. Trata-se, explicou, de uma plataforma que vai surgir no contexto do novo regime jurídico da integridade do desporto e do combate aos comportamentos antidesportivos., destinada a impedir, mais robustamente e melhor, que a prática de crimes compense quem os praticou”.criação de um regime específico aplicável às embarcações de alta velocidade headtopics.com

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

observadorpt »

Polícia Judiciária detém suspeito de tentar matar homem na Maia na terça-feiraA polícia deteve o suspeito de balear um homem no peito durante uma discussão entre ambos. O detido de 44 anos é suspeito de crime de homicídio qualificado na forma tentada. Consulte Mais informação ⮕

Polícia Judiciária deteve cinco suspeitos de roubos a prostitutas em apartamentos no Porto e GaiaA Polícia Judiciária deteve cinco indivíduos, com idades entre os 20 e 29 anos, suspeitos de roubos de quantias monetárias e bens materiais a mulheres que se prostituíam através da internet. Consulte Mais informação ⮕

Diretor da PJ diz que nunca esta polícia teve tantos meios para combater a corrupção'Estamos a apostar drasticamente na área das perícias informáticas e digitais. No final do ano esperamos quadruplicar o número de profissionais nesta área', afirmou Luís Neves, diretor nacional da PJ. Consulte Mais informação ⮕

Sem diretor e com dois milhões para aquisições, Museu MAC/CCB inaugura esta sexta-feiraO MAC/CCB, antigo Museu Coleção Berardo, abre esta sexta-feira com exposições, um ensaio para o que serão “diálogos frequentes” com a performance e um fundo para aquisições de dois milhões de euros. Consulte Mais informação ⮕

Pedro Magalhães reforça direção criativa da FCB LisboaCom cerca de 30 anos de carreira, o ex-diretor criativo da Fullsix Portugal e ex-diretor criativo executivo da Wunderman Thompson já tinha trabalhado com Edson Athayde por duas vezes. Consulte Mais informação ⮕

Carro atropela ciclistas durante manifestação pela Palestina em MadridO motorista entregou-se &224; pol&237;cia alegando que foi agredido primeiro pelos participantes. Consulte Mais informação ⮕