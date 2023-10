Diretor da PJ diz que nunca esta polícia teve tantos meios para combater a corrupção

O diretor nacional da PJ apontou esta sexta-feira como prioridade o combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira, mencionando a contratação de 16 especialistas informáticos e a inauguração até final do ano de um laboratório de perícias digitais.

", disse Luís Neves, referido que"está a ser gasto muito dinheiro" neste domínio através dos fundos e da ajuda do Ministério da Justiça.

Questionado sobre a entrada na PJ de cerca de 220 elementos vindos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), entidade que é extinta no domingo, Luís Neves considerou que a"questão está pacificada internamente na PJ", mas também junto da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal e dos sindicatos ainda existentes no SEF. headtopics.com

"Entre 2015 e 2024, a PJ terá reforçado em 105% as verbas afetas ao combate à corrupção -- essa verba tinha, em 2015, o valor de 10,8 milhões de euros, e tem hoje, para 2024, o valor de 22,2 milhões de euros.

Destacou ainda que à PJ caberá ainda"um novo e relevante papel na luta pela recuperação de ativos, destinada a impedir, mais robustamente e melhor, que a prática de crimes compense quem os praticou".

