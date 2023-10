Direitos da Liga dos Campeões regressam à Sport TV

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Seis anos depois, a Sport TV vai voltar a transmitir a Liga dos Campeões de futebol, já a partir da próxima época. Os direitos de transmissão estavam com a Eleven desde 2018.

Fonte oficial da empresa salientou à Lusa que a Sport TV ganhou o pacote de “jogos mais importantes” da competição a partir da próxima época (2024/2025).Os direitos de transmissão televisiva adquiridos incluem as finais das respetivas competições, a Super Taça Europeia, bem como os resumos de todos os jogos das três competições de clubes da UEFA.

A Sport TV volta assim a assegurar os direitos de transmissão da principal competição europeia de futebol, depois de estes terem sido atribuídos à Eleven Sports em 2018 (com uma renovação por mais três anos feita em 2020).

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história. Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.“Continuar a levar a Saudi Pro Leage até a casa de todas as famílias portuguesas tornou-se um objetivo estratégico para nós", diz Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV.

