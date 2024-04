Direito dos doentes a estarem acompanhados nos serviços hospitalares

Há 10 anos que a lei consagra o direito dos doentes a estarem acompanhados nos serviços hospitalares. A lei consagra o direito do utente a ser acompanhado por familiar ou outra pessoa por ele escolhida. É um direito que deve ser garantido, especialmente, a pessoas com deficiência, dependentes, com doença incurável em estado avançado ou a pessoas em estado final de vida. Depois do desaparecimento de vários idosos em serviços de urgências, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) alertou esta semana os hospitais para a necessidade de cumprirem a lei. Há 10 anos que a lei consagra o direito dos doentes a estarem acompanhados nos serviços hospitalares. O caso que lançou o alerta foi o de Avelina Ferreira. O corpo da mulher de 73 anos foi encontrado, em fevereiro, a poucos metros do Hospital São Francisco Xavier. Com demência, tinha desaparecido da urgência, dois meses antes, depois de o hospital ter impedido o marido de ficar a acompanhá-la