Direção do PS indica Pedro do Carmo para presidir à Comissão Organizadora do Congresso

A direção do PS indicou o seu secretário nacional Pedro do Carmo para presidir à Comissão Organizadora do Congresso (COC), que se vai realizar entre 15 e 17 de março, disse hoje à agência Lusa fonte socialista

A eleição do presidente da COC do PS está marcada para este sábado na reunião da Comissão Nacional deste partido, em Lisboa, e Pedro Carmo terá a oposição de uma lista alternativa encabeçada pelo advogado Pedro Dias Pereira e que é proposta pelo líder da sensibilidade minoritária, Daniel Adrião.

Atual presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura, Pedro do Carmo liderou a Federação do PS do Baixo Alentejo e a autarquia de Ourique. Da sua lista para a COC fazem parte, entre outros, as deputadas Eurídice Pereira e Palmira Maciel, o presidente da Federação de Portalegre, Luís Testa, e Manuel Lage (Lisboa). headtopics.com

No sábado, a Comissão Nacional do PS, além da eleição da COC, vai também aprovar o regulamento das eleições diretas para o cargo de secretário-geral, que deverão realizar-se duas ou três semanas antes do congresso nacional de 15, 16 e 17 de março.

A reunião da Comissão Nacional do PS, convocada pelo presidente deste partido, Carlos César, e que se realizará na Feira Internacional de Lisboa (FIL), abre com uma intervenção do secretário-geral, António Costa, dedicada à análise da situação política. Uma intervenção que será aberta aos jornalistas. headtopics.com

Na reunião de sábado serão também marcadas as datas e locais dos próximos congressos federativos do PS, e aprovado o regulamento das eleições para os presidentes das federações deste partido.

