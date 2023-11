Diplomacia europeia condena ataque a campo de refugiados

Borrell fez uma publicação na rede social X (antigo Twitter) na qual, lembrando o direito de defesa de Israel, admite estar impressionado com as consequências da intervenção. O bombardeamento de Jabalia

Building on EU Council’s clear stance that Israel has the right to defend itself in line with international humanitarian law and ensuring the protection of all civilians, I am appalled by the high number of casualties following the bombing by Israel of the Jabalia refugee camp.Horas mais tarde, também o ministro português dos Negócios Estrangeiros condenou o ataque israelita.

A notícia das mortes civis do bombardeamento israelita do campo de refugiados de Jabalia é chocante. A UE pediu uma pausa humanitária para evitar tragédias como esta. O direito à defesa tem de ser conciliado com o direito internacional humanitário e a proteção de civis.Também em Espanha e Irlanda os respetivos ministros dos Negócios Estrangeiros manifestaram publicamente o seu desagrado pelo bombardeamento do campo de refugiados.

:

RENASCENCA: Associação ZERO pede encerramento do aeroporto de Lisboa por prejuízos devido ao ruídoAs contas somaram os danos provocados pelo ru&237;do na sa&250;de p&250;blica, na desvaloriza&231;&227;o dos im&243;veis e na produtividade no trabalho.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: André Pinotes Batista: “Rúben mantém o critério e não fala de arbitragem”O comentador da CMTV destaca a qualidade do discurso de R&250;ben Amorim.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Lar de idosos no Porto encerrado por suspeitas de maus-tratosProcesso teve origem numa den&250;ncia apresentada pela filha de um utente.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: OE2024 aprovado na generalidade, PS isolado no voto a favorDiploma segue agora para discuss&227;o na especialidade. Apenas o PAN e o Livre deram o benef&237;cio da d&250;vida e n&227;o alinharam no voto contra da restante oposi&231;&227;o. Ministro Jo&227;o Galamba fecha debate a citar o Presidente da Rep&250;blica: "Este Or&231;amento segue a &250;nica estrat&233;gia poss&237;vel".

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Marcelo pede acordo rápido entre médicos e GovernoO Presidente da Rep&250;blica sublinhou a necessidade de "p&244;r de p&233;" a nova "m&225;quina de gest&227;o" do Servi&231;o Nacional de Sa&250;de. Sobre a TAP, refor&231;ou que quer as d&250;vidas esclarecidas na lei da privatiza&231;&227;o.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: OE2024 aprovado na generalidade, PS isolado no voto a favorDiploma segue agora para discuss&227;o na especialidade. Apenas o PAN e o Livre deram o benef&237;cio da d&250;vida e n&227;o alinharam no voto contra da restante oposi&231;&227;o. Ministro Jo&227;o Galamba fecha debate a citar o Presidente da Rep&250;blica: "Este Or&231;amento segue a &250;nica estrat&233;gia poss&237;vel".

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »