Diploma sobre morte medicamente assistida por regulamentar

Diploma sobre morte medicamente assistida ficou por regulamentar, mas o seu futuro pode estar em causa com a eventual alteração da relação de forças no hemiciclo após as eleições de 10 de março. “A Assembleia da República confirmou no passado dia 12 de maio, por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, a nova versão do diploma sobre a morte medicamente assistida, pelo que o Presidente da República promulgou o Decreto n.

º 43/XV, da Assembleia da República, tal como está obrigado nos termos do artigo 136.º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa”. O lacónico comunicado da Presidência da República, datado de 16 de maio de 2023, fechava assim mais um capítulo da longa história legislativa da eutanásia. As iniciativas legislativas sobre a morte medicamente assistida foram, desde 2015, alvo de dois vetos políticos pelo Presidente da República e de dois vetos por inconstitucionalidade decretados pelo Tribunal Constitucional. Tendo sido finalmente aprovada a lei com 129 votos a favor, 81 contra e uma abstençã





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Presidente da República promulga diploma do Governo que simplifica licenciamento do urbanismoO Presidente da República promulgou no final da semana passada o diploma do Governo que simplifica o licenciamento do urbanismo, mas só o fez depois de chumbar uma primeira ‒ que legislava diretamente sobre investimentos como o Data Center de Sines, sob investigação do Ministério Público. Agora veio esclarecer a cronologia dos factos da chamada “lei malandra”.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Divulgação de cronologia dos factos em torno da 'Lei malandra'Marcelo revela que o diploma só foi para Belém depois das buscas em São Bento e desmente a tese da 'cabala' montada para decapitar o partido.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Alterações nas regras de licenciamento de obras em PortugalA maioria das 26 medidas que vêm alterar as regras no licenciamento de obras e na reclassificação dos solos vão entrar em vigor a 4 de março deste ano, de acordo com o diploma publicado esta segunda-feira em Diário da República.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Morte de portuguesa motiva campanha sobre risco de bicicletas elétricas em LondresJovem morreu num incêndio causado pela explosão da bateria.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Papa pede coragem para avaliar destruição, morte e pobreza causadas pela guerraO bispo de Coimbra e vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. Virgílio Antunes, fala sobre a importância da estabilidade política em Portugal e a reversão da legislação sobre eutanásia.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Morte da jovem em Seia: PJ afasta hipótese de crime, mas aguarda relatório da autópsiaSIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »