Diogo Jota regressa aos jogos pelo Liverpool após lesão

Diogo Jota está de volta aos jogos pelo Liverpool, depois de uma ausência prolongada devido a lesão. O atacante português regressou em grande, ao ter contribuído com um golo na vitória frente ao Burnley, e com uma assistência contra o Newcastle. Em entrevista ao site oficial do Liverpool, o avançado falou sobre a lesão nesta fase da época, a ausência de Salah em janeiro (vai representar o Egito na CAN), 50 golos pelos reds e outros temas.

Ausente das convocatórias de Klopp durante um mês, Jota considera que dezembro «é provavelmente o pior mês para se lesionar, devido à quantidade de jogos que a equipa tem». De qualquer forma, mostrou-se contente por a equipa ter conseguido obter resultados positivos: «Pelo menos, a equipa em campo estava a conseguir os três pontos, apesar de não termos conseguido vencer duas vezes em casa, o que foi talvez o pior, mas mesmo assim conseguimos evitar a derrota e conseguimos estar no topo do campeonato. Volto agora e quero ajudar, especialmente este mês em que perdemos mais dois jogadores, Endo e Mo, precisamos de todos em forma e prontos para ajuda





