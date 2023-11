Diogo Jota marca e Liverpool vence com dedicatória a Luis Díaz

O avançado português Diogo Jota abriu caminho à vitória tranquila do Liverpool diante do Nottingham Forest (3-0), na Liga inglesa de futebol, com um golo dedicado ao ausente Luis Díaz, a sofrer um drama pessoal.

“Tivemos de fazer uma alteração de última hora devido à situação pessoal do Luis Díaz, é algo muito preocupante e foi uma noite muito dura. Nunca vivi uma situação destas”, disse o técnico alemão. O Nottingham não teve tempo para respirar, já que poucos minutos depois, foi Darwin, numa boa jogada coletiva, a aparecer na pequena área a atirar com estrondo, depois de Salah, novamente na direita, servir Szoloszbai, que colocou no uruguaio, aos 35.

O Liverpool sobe, à condição, ao terceiro lugar — na expectativa do dérbi entre United e City -, e está a três pontos do líder Tottenham e um do vice-líder Arsenal. Também ao início da tarde, o Fulham (15.º), de Marco Silva, contou com um grande golo do internacional português João Palhinha, aos 65, para resgatar um ponto na visita ao Brighton (sétimo), que esteve a vencer a partir dos 26, com golo de Ferguson. headtopics.com

Diogo Jota marca e Liverpool vence com dedicatória a Luis DíazO avançado português Diogo Jota abriu hoje caminho à vitória tranquila do Liverpool diante do Nottingham Forest (3-0), na Liga inglesa de futebol, com um golo dedicado ao ausente Luis Díaz, a sofrer um drama pessoal. Consulte Mais informação ⮕

Diogo Jota marca e Liverpool vence com dedicatória a Luis DíazVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Diogo Jota marca e Liverpool vence com dedicatória a Luis DíazAvançado português mostrou uma camisola com o nome do colega de equipa na celebração do primeiro golo dos 'Reds'. Consulte Mais informação ⮕

Liverpool ganha e dedica triunfo a Luis DiazExtremo ex-FC Porto n&227;o jogou depois de os pais terem sido raptados na Col&244;mbia. Consulte Mais informação ⮕

Manchester City vence dérbi com 'bis' e assistência de Erling HaalandRúben Dias, Bernardo Silva, Diogo Dalot, e Bruno Fernandes foram titulares nas formações de Manchester. Consulte Mais informação ⮕

Otávio marca e Ronaldo assiste na vitória do Al Nassr, de Luís CastroO Al Nassr, treinado por Luís Castro, venceu hoje o Al Feiha, por 3-1, em jogo da 11.ª jornada da Liga saudita de futebol, na qual os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio estiveram em evidência. Consulte Mais informação ⮕