Dias difíceis para Marcelo e o Governo

Os dias difíceis de Marcelo, entre uma crise diplomática e uma notícia incómoda, deixaram o Presidente em modo de auto-justificação, no momento em que a tensão com Costa volta a subir. Mas o Governo também treme, com uma crise no SNS e uma negociação que não desata. Será que a corda rompe? Marcelo embrulhou-se numa crise diplomática com a Autoridade Palestiniana, depois numa crise interna na sequência de uma notícia sobre uma cunha no Santa Maria.

Já o Governo, não consegue desembrulhar a crise do SNS.Esta Comissão Política tem comentários de Ângela Silva, Eunice Lourenço e Vítor Matos, moderação de David Dinis, sonoplastia de Salomé Rita e ilustração de Tiago Pereira Santo

OBSERVADORPT: Os dias mais difíceis do Presidente Marcelo?Na manhã de sexta-feira Marcelo teve uma conversa polémica com o embaixador da Palestina e na noite desse dia viu a TVI contar a história de uma eventual cunha. Passou o fim de semana a justificar-se.

PUBLİCO: Marcelo em manif contra Marcelo: um elogioSerá desta que conseguiu desfazer o alegado mal-entendido?

RENASCENCA: “Já se pode dizer: Marcelo é um péssimo Presidente da República”O comentador da Renascen&231;a Henrique Raposo analisa as mais recentes pol&233;micas que envolvem Marcelo Rebelo de Sousa: o caso da Palestina e o das g&233;meas luso-brasileiras tratadas no Hospital Santa Maria.

DNTWİT: Onde acaba Marcelo e começa o PresidenteHá sempre uma linha que separa, nas pessoas que ocupam cargos públicos, o cidadão do político. Há uma dimensão pessoal e outra institucional, uma persona pública e outra privada.

ECO_PT: Marcelo recebe PGR em Belém após buscas no GovernoA procuradora-geral da República Lucília Gago está a ser recebida em Belém por Marcelo Rebelo de Sousa na sequência das detenções e buscas desta terça-feira.

RENASCENCA: Costa de novo reunido com Marcelo em Belém, após reunião do Presidente com PGRSupremo Tribunal de Justi&231;a vai abrir um inqu&233;rito ao primeiro-ministro, Ant&243;nio Costa.

