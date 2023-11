Dia Mundial do AVC. “Nunca esperei passar por isto”

Mário Marques teve um AVC e Lucie Barreira uma trombose venosa cerebral severa. A tia de Isabel Martins sofreu dois AVCs hemorrágicos e acabou por falecer. O médico neurologista João Sargento Freitas e a psicóloga clínica Anabela Liberato falam sobre esta doença, que é a principal causa de morte em Portugal.

Mário percebeu que algo estava errado quando o seu braço não se mexia, e ele entendeu que tinha sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). Afonso chamou o serviço de emergência e ajudou o seu pai a ficar de joelhos numa cadeira para evitar uma queda. Mário foi transportado de imediato para Coimbra pelo INEM.

O INEM lembra que, em caso de sintomas como fraqueza num braço, desvio da boca e dificuldade em falar, os pacientes devem ligar imediatamente para o 112. O INEM também destaca a importância de fornecer todas as informações solicitadas pelos profissionais do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM após a chamada ser transferida, a fim de realizar uma triagem e encaminhamento adequados para casos suspeitos de AVC. headtopics.com

“Perante estes sintomas, a pessoa tem de pensar que pode estar a ter um AVC e atuar em conformidade: ligar para o 112. Temos tratamentos muito eficazes, principalmente para o AVC isquémico, mas estão muito dependentes do tempo. Se tentarmos aplicar o tratamento mais tarde, a hipótese de ele ter sucesso vai diminuindo”, observa, indicando que as estatísticas epidemiológicas apontam que até quase 90% dos AVCs são potencialmente preveníveis.

O AVC é a principal causa de morte e incapacidade em adultos em Portugal, tornando a educação pública fundamental para ajudar as pessoas a reconhecerem os sinais de AVC e a agirem adequadamente. A data do Dia Mundial do AVC proporciona uma oportunidade para organizações, profissionais de saúde e aliados divulgarem mensagens-chave e aumentarem a consciencialização sobre o AVC. headtopics.com

Dia Mundial do AVC: um alerta para a luta contra as doenças cerebrovascularesEstima-se que uma em cada quatro pessoas sofrerá um AVC ao longo da vida. No entanto, cerca de 90% destes episódios poderiam ser evitados com o controlo de fatores de risco vascular. Consulte Mais informação ⮕

Dia Mundial do AVC. 'Nunca esperei passar por isto'Mário Marques teve um AVC e Lucie Barreira uma trombose venosa cerebral severa. A tia de Isabel Martins sofreu dois AVCs hemorrágicos e acabou por falecer. O médico neurologista João Sargento Freitas e a psicóloga clínica Anabela Liberato falam sobre esta doença, que é a principal causa de morte em Portugal. Consulte Mais informação ⮕

No Dia Mundial da Poupança Santander dá masterclass a quase 250 alunosFundação Santander não vai dedicar só o dia 31 de outubro, mas mais de uma semana a promover o conhecimento financeiro dos mais jovens, algo que já vem desenvolvendo há anos, nomeadamente através do projeto Contas à Vista. Consulte Mais informação ⮕

Dia Mundial da Terceira Idade: socialização reduz o stress e a depressãoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

António Costa viciado em política de 'dia a dia'Reforma do SNS devia ser 'a bandeira' do Governo, que 'não tem pensado' no investimento. A 'parábola', e não paródia, do aumento do IUC. Descarbonização total fará desaparecer 'muitos milhões do OE'. Consulte Mais informação ⮕

Só 57% das vítimas de AVC liga para o 112 nas primeiras duas horasDados do primeiro trimestre de 2023 do INEM, só 57% dos 3647 utentes encaminhados para o hospital pediu socorro nos primeiros 120 minutos. Consulte Mais informação ⮕