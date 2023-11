Durante o Dia Mundial da Diabetes, muitas organizações de saúde, profissionais da área médica, comunidades e pessoas em todo o mundo unem-se para realizar atividades que visam educar, prevenir e oferecer apoio àqueles que vivem com esta doença. Esse é o caso de Rita, Daniel e Mário. O Dia Mundial da Diabetes é assinalado a 14 de novembro de cada ano.

Este dia foi criado pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) em colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS) em resposta ao aumento alarmante dos casos de diabetes em todo o mundo. A data foi escolhida para homenagear o aniversário de Frederick Banting que, juntamente com Charles Best, desempenhou um papel crucial na descoberta da insulina, uma hormona vital no tratamento da diabetes. O principal objetivo do Dia Mundial da Diabetes é aumentar a consciencialização sobre a diabetes, os seus fatores de risco, métodos de prevenção e tratamento

OBSERVADORPT: Portugal no Mundial-2030A organização do Campeonato do Mundo de 2030, num evento inédito realizado em seis países de três continentes, continua a ser negociado ao pormenor depois das duas decisões mais macros entretanto tomadas: a atribuição da prova por parte da FIFA a Portugal, Espanha e Marrocos tendo ainda encontros no Uruguai, na Argentina e no Paraguai para celebrar o Centenário da competição e a entrega formal da carta de intenções para receber o Mundial, que aconteceu em Rabat há duas semanas.

EXPRESSO: Tribunal de Braga arquiva processo contra André Ventura por jantar-comício durante a pandemiaJuiz entende que, mesmo que se provassem as condutas que constam da acusação, os arguidos não poderiam ser agora punidos por um crime que a lei já não tipifica.

RENASCENCA: Meredith Whittaker destaca a importância da ética na Inteligência ArtificialMeredith Whittaker, presidente do serviço de mensagens Signal, destaca a questão ética como a grande preocupação do dia-a-dia para quem trabalha com Inteligência Artificial.

RENASCENCA: Presidente da Câmara de Lisboa sonha em fazer de Lisboa a capital da inovaçãoCarlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, expressa seu sonho de fazer de Lisboa a capital da inovação durante a abertura da Web Summit 2023.

RTPNOTİCİAS: OMS perde contacto com pessoal de saúde em hospital de GazaO chefe da Organização Mundial da Saúde relatou a perda de contacto com o pessoal de saúde do Hospital Al-Shifa em Gaza, após a invasão das forças israelitas. O ministério da Saúde de Gaza relatou a morte de quarenta pacientes no hospital.

