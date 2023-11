'Dia feliz para a economia portuguesa'. Mutares finaliza compra da Efacec

Em comunicado, o fundo de investimento Mutares anunciou que a conclusão do processo vai permitir à Efacec recuperar"uma posição de destaque no mercado" e retomar o crescimento. O Governo aprovou a proposta da alemã Mutares para a privatização da Efacec em junho passado, sem revelar os valores envolvidos.

O Estado injetou 132 milhões de euros na Efacec, a que se somam mais 85 milhões de euros em garantias.

ECO_PT: Estado já vendeu Efacec à Mutares e injetou mais 75 milhõesAntes da operação harmónio, feita esta terça-feira, a Efacec emitiu, a 26 de outubro, 350 obrigações convertíveis que o Banco de Fomento já subscreveu na totalidade. Em causa estão 35 milhões.

DINHEIRO_VIVO: Fundo alemão Mutares finaliza compra da Efacec ao EstadoA conclusão do processo vai permitir à Efacec recuperar uma posição de destaque no mercado e retomar o crescimento, de acordo com o fundo de investimento.

OBSERVADORPT: Efacec vendida à Mutares. 'É um dia que é feliz para a economia portuguesa', diz Costa SilvaO Estado já assinou a venda da Efacec ao fundo alemão Mutares. António Costa Silva, ministro da Economia, e João Nuno Mendes, secretário de Estado das Finanças, explicam o negócio.

VISAO_PT: VISÃO DO DIA: O dia da contra da contra da contraproposta

RENASCENCA: Bombardeamentos em Telavive "são audíveis e já fazem parte do dia a dia"A enviada especial da Renascença, Catarina Santos, testemunhou em Telavive um rebentamento durante uma manifestação de familiares e amigos dos mais de 200 reféns do Hamas. Entre eles estava um amigo de Ofer Calderon, o israelita que obteve nacionalidade portuguesa quando já estava em cativeiro.

RENASCENCA: Rockets intercetados em Telavive 'são audíveis e já fazem parte do dia a dia'A enviada especial da Renascença a Israel, Catarina Santos, testemunhou em Telavive um rebentamento durante uma manifestação de familiares e amigos dos mais de 200 reféns do Hamas. Entre eles estava um amigo de Ofer Calderon, o israelita que obteve nacionalidade portuguesa quando já estava em cativeiro.

