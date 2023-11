Dezenas invadem aeroporto na Rússia em busca de israelitas

Dezenas de manifestantes invadiram um aeroporto na república russa do Daguestão, no Cáucaso, na noite deste domingo, em busca de cidadãos israelitas, depois que se ter espalhado a notícia de que um avião estava a chegar desde Israel, informaram media locais.

ISRAEL EN GUERRE: À l'aéroport de Makhachkala au Daguestan des musulmans informés de l'arrivée d'un avion en provenance de Tel Aviv avec à son bord des passagers israéliens, ont forcé les barrages de sécurité pour aller les lyncher. Les musulmans ratissent tout l'aéroport à la...

"O governo da República do Daguestão informa que a situação está sob controlo, as autoridades policiais estão a trabalhar no local", disse o governo da república de maioria muçulmana no Telegram, depois de o aeroporto ter sido fechado. headtopics.com

O incidente levou Israel a instar a Rússia a proteger os seus cidadãos."Israel espera que as autoridades russas protejam todos os cidadãos israelitas e todos os judeus, e atuem de forma decisiva contra os manifestantes e contra o incitamento à violência", disse o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em um comunicado.

