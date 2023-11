Dezenas de utentes passam a noite à porta do centro de saúde da Baixa da Banheira

O secretário-geral do PCP acusa o Governo de ser responsável pela falta de médicos no SNS. Diz que o Executivo é"intransigente" na negociação com os sindicatos.No centro de saúde da Baixa da Banheira, em Setúbal, dezenas de pessoas fazem fila para conseguirem marcar uma consulta. Quem não tem médico de família é obrigado a esperar na fila de madrugada, na expectativa de conseguir uma senha.

Há pessoas a chegar à 01:00. O centro de saúde abre às 08:00 e tem apenas 25 senhas para marcação de consulta . De acordo com os residentes, as filas e a falta de médicos é um problema recorrente no centro de saúde da Baixa da Banheira.

Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, acusa o Governo de intransigência nas negociações com os médicos. Atribui ao Executivo a responsabilidade da falta de profissionais no “Nós temos 16 meses de intransigência do Governo sobre esta matéria. Portanto, 16 meses de negociações e não negociações, de enrolanços, de uma negociação que nunca existiu. A intransigência, esteve toda, toda, toda da parte do Governo e continua a estar”, afirma.As negociações entre o Governo e os sindicatos dos médicos continuam na terça-feira, um dia antes do início de novembro. headtopics.com

Em Braga, o encerramento prolonga-se por todo o fim de semana e o mesmo acontece no Hospital de Leiria onde, além da obstetrícia e ginecologia, este domingo também não há resposta de urgência para a pediatria e a cardiologia.As negociações duram há ano e meio, mas o impasse não fez com que os médicos abdicassem de exigências. No entanto, levou-os a ceder na forma de implementação.

A SIC mostra-lhe exemplos de aldeias de Norte a Sul do país, que já foram habitadas e agora estão à venda. Veja na íntegra esta Reportagem Especial. headtopics.com

Mattew Perry. Pedida investigação adicional para determinar causas da morteO ator de 54 anos foi encontrado morto em casa, numa banheira de banheira de hidromassagem. Aguarda-se resultado dos testes toxicológicos. Consulte Mais informação ⮕

Paulo Raimundo considera difícil acordo com os médicos se Governo mantiver 'intransigência e prepotência'Líder do PCP esteve esta segunda-feira no Centro de Saúde da Baixa da Banheira, no concelho da Moita. Consulte Mais informação ⮕

Dezenas de milhares de manifestantes em Londres pedem fim da ofensiva em GazaDezenas de milhares de pessoas manifestaram-se hoje no centro de Londres para exigir que Israel termine a sua ofensiva em Gaza e que o governo britânico interceda para garantir um cessar-fogo na região. Consulte Mais informação ⮕

Dezenas de milhares de manifestantes em Londres pedem fim da ofensiva em GazaManifestantes querem que o governo britânico interceda para garantir um cessar-fogo na região. Consulte Mais informação ⮕

Dezenas de milhares de manifestantes em Londres pedem fim da ofensiva em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Israel: Exército diz ter matado 'dezenas de combatentes' em GazaAs Forças de Defesa de Israel afirmaram ter atingido 600 alvos nos últimos dias, incluindo depósitos de armas, dezenas de lançadores de mísseis antitanque e esconderijos do Hamas. Consulte Mais informação ⮕