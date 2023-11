Dez pessoas infetadas com legionella na Galiza e em Caminha

Dez pessoas estão infetadas com legionella nos municípios de A Guarda e O Rosal, na Galiza, Espanha, ao passo que em Caminha, situada do outro lado do rio Minho, foram identificados sete casos. O departamento de Saúde da Xunta da Galicia revelou esta terça-feira estar a colaborar com Portugal na investigação dos surtos de legionella naquela região espanhola e no concelho de Caminha, visando apurar se os 17 casos identificados estão relacionados.

"Os especialistas vão analisar e sequenciar as amostras recolhidas nas localidades afetadas para determinar se têm relação", informa a Conselleria de Saúde da Xunta da Galicia, em Espanha, numa nota de imprensa enviada à Lusa. A instituição acrescenta que a equipa da Direção Geral de Saúde Pública se reuniu "com os homólogos em Portugal para trocar informações sobre os casos de legionella galega e os detetados no Norte de Portugal, especificamente na cidade de Caminha





