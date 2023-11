Dez distritos de Portugal continental sob aviso vermelho devido à agitação marítima

Dez distritos de Portugal continental vão estar este fim de semana sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima. Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho entre as 18h00 deste sábado e as 12h00 de domingo, devido à previsão de ondas de noroeste com 7 a 9 metros, podendo atingir altura máxima de 15/16 metros

. No domingo, Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso vermelho entre as 6h00 e as 12h00, e Lisboa e Leiria entre as 0h00 e as 12h00 também devido à previsão de agitação marítima. O IPMA emitiu também aviso laranja para a Costa Norte da Madeira e Porto Santo por causa da agitação marítima entre as 3h00 e 21h00 de domingo

VISAO_PT: Dez distritos sob aviso vermelho no fim de semana devido a agitação marítima

CMJORNAL: Dez distritos sob aviso vermelho no fim de semana devido a agitação marítima

RTPNOTICIAS: Dez distritos sob aviso vermelho no fim de semana devido a agitação marítima

DNTWIT: Mau tempo: Quase 200 ocorrências entre as 00:00 e as 07:00 no Norte e no Centro

VISAO_PT: Quase 200 ocorrências entre as 00:00 e as 07:00 no Norte e no Centro

VISAO_PT: Proteção Civil registou hoje 885 ocorrências entre as 00:00 e as 15:00 devido ao mau tempo

