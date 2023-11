Detenção injusta de ex-ministro estrela

Era uma vez o porta-voz de um influente partido, deputado, ex-ministro estrela de governo anterior, pessoa a quem se adivinhava grande futuro político que foi detido preventivamente, após aparatosa iniciativa judicial, durante quatro meses e meio, suspeito de hediondo crime. Anos depois, recebeu, por decisão do Tribunal Europeu, uma indemnização de 68 mil euros, que todos nós pagámos com os nossos impostos, por se comprovar que não existira razão aceitável para a prisão.

Na altura, a decisão era fundamentada em três argumentos: fora escutado a pedir informações sobre um embaixador; sobre uma personalidade que o magistrado dizia ser homossexual; e tivera uma conversa com um interlocutor com voz masculina a que tratava por querida e a quem mandava beijinhos. Três indícios, claros de pedofilia, como se vê. Ainda o ex-ministro permanecia encarcerado e já a imprensa tornava público que o embaixador em causa na conversa nada tinha a ver com o Processo Casa Pia e que a conversa sobre a personalidade ocorrera com um jornalista e que nada tinha a haver com questões de sexualidad





