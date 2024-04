Detalhes surpreendentes em histórias especiais escolhidas todas as manhãs

📆 15/04/2024 08:20:00

Estudo,Emoções Negativas,Iron Dome

Segundo um estudo, escrever emoções negativas, rasgar e atirar para o lixo elimina sentimentos de raiva. E o que é o Iron Dome, o sistema mais avançado do mundo que protege Israel de ataques aéreos? O olhar de José Manuel Fernandes e Helena Matos para os principais acontecimentos do dia. Programa aberto à participação dos ouvintes que quiserem dar a sua opjnião. Basta inscreverem-se pelo 910024185. Todos os dias às 10h10 na Rádio Observador. Miguel Pinheiro avalia diariamente três figuras. Pode ouvir o bom, o mau e o vilão de segunda a sexta depois das 8h25 na Rádio Observador. Em cerca de 20 minutos conversamos com os jornalistas da redação do Observador ou com especialistas externos para olhar em profundidade um tema. Os episódios ficam disponíveis às 06h30 de segunda a sexta-feira