Detalhes da coroação de Carlos III e avisos sobre redução da dívida

Tratei-o como a outro cidadão: Marcelo nega favorecimento mas admite ter recebido e-mail do filho sobre caso das gémeasAviões com avaria e problemas para abastecer atrasam regresso de duas centenas de militares portugueses. Pelo menos 50 mortos em ataques israelitas a escolas em Gaza. Ruben Rua de férias no México com amigos e uma ‘amiga’ muito especial. Acusações de racismo contra Carlos III e Kate Middleton podem chegar a tribunal. Irmão de grávida desaparecida na Murtosa vai fazer buscas subaquáticas com a cooperação das autoridades. Dirigente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar morre aos 37 anos. Presidente do Chega defendeu que 'obras públicas que mexem com grandes investimentos públicos, como é o caso do TGV', devem ser decididos pelo próximo Governo.

Líder da IL avança por Braga. Carlos Guimarães Pinto lidera lista do Porto, Bernardo Blanco é o primeiro em LisboaEsta sexta-feira a deputada liberal Carla Castro recusou o convite para integrar as listas de Lisboa

Bastonário da Ordem dos Médicos pede informação sobre caso das gémeas luso-brasileirasCarlos Cortes lembra que essa documentação foi solicitada duas vezes ao Hospital de Santa Maria e o pedido vai ser reforçado esta sexta-feira para o organismo poder intervir, caso se justifique

UE chega finalmente a acordo para regular Inteligência Artificial: que “novidade mundial” é esta e o que está em causa?A União Europeia tornou-se a primeira a definir regras claras para a utilização da Inteligência Artificial: uma ronda de negociações de mais de 30 horas levou finalmente à adoção de “sinais de trânsito” para regular esta tecnologia “muito poderosa”. Há determinadas aplicações da IA que ficaram proibidas, outras que foram consideradas de alto risco e detalhes que ainda é preciso afinar — perguntas e respostas sobre a primeira lei do mundo nesta matéria.

Gonçalo M. Tavares. O canto trágico do séculoInaugurando uma nova linha, numa obra de imenso fôlego, As Botas de Mussolini é uma pequena reflexão sobre o século XX. Juntando um conjunto díspar de detalhes, de pequenas histórias, Gonçalo M. Tavares devolve-nos um século carregado de tragédia e de catástrofe.

Tribunal de Justiça da UE dá "luz amarela" à Superliga EuropeiaO Tribunal de Justiça da UE deu "luz amarela" à Superliga, que apresenta novo formato, com várias divisões e prova feminina. O Explicador Renascença esclarece o que está em causa e os detalhes daquele que pode ser o novo rosto do futebol europeu.

