Destaques das notícias portuguesas da última semana

Sete distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva na quarta e quinta-feiraIsrael acredita que o Hezbollah estava a preparar ataque semelhante ao de 7 de outubroMarques Mendes critica comunicação da ministra da Administração Interna sobre os incêndiosO momento histórico em que, pela primeira vez na democracia portuguesa, um candidato diz a outro: “tu tens mesmo pinta de quem caga na...

Alemanha: Partido Social Democrata vence por pouco eleição regional importante contra a extrema-direita Marques Mendes sobre o OE: “Depois do que aconteceu esta semana não passa pela cabeça abrir uma crise política, seria uma loucura total““É muito difícil hoje recrutar pessoas para trabalhar em centros comerciais até às 23h ou 24h e não é pelo salário, é pela família”

No meio de uma 'guerra comercial', China apresenta um novo carro elétrico: os destaques do diaO que faz o mundo girar, de Espanha à Austrália.

Idoso em estado grave após ser colhido por trator em BarcelosNa origem do atropelamento esteve uma colisão entre uma carrinha e uma máquina agrícola.

Sismo em Portugal é 'uma situação rara' mas para 'a qual devemos estar preparados'A análise do climatologista Mário Marques na antena da SIC Notícias.

IHF Wheelchair Handball WCh 2024: Portugal trabalha para lutar por uma MedalhaSeleção Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas já se encontra no distrito de Santarém a ultimar preparativos para a participação no Campeonato do Mundo de ACR4; Danilo Ferreira aponta ao top-3 na primeira participação de Portugal na vertente.

Morreu César, avançado que 'deu' uma Taça de Portugal ao BenficaTinha 68 anos.

Igualdade salarial: uma miragem em Portugal?Apesar de a igualdade salarial estar legislada em Portugal, a realidade continua muito díspar entre homens e mulheres em matéria de rendimentos. Em 2022, o fosso salarial entre géneros no país agravou-se pela primeira vez em dez anos.

