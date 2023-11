Despiste de motociclo no IP2 na zona de Évora faz segunda vítima mortal

Manifestações no Líbano, Paquistão, Marrocos e Grécia contra bombardeamentos em GazaTurista lituana morre afogada após ser arrastada por onda na zona das piscinas de Ponta DelgadaRei emérito volta para os 18 anos da netaAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroAutoridades colombianas suspeitam que raptores querem levar pai de Luis Díaz para a VenezuelaLiga dos Campeões e Liga Europa vão deixar de ser emitidas...

Contactada pela agência Lusa, fonte do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), para onde o ferido considerado grave foi transportado pelos bombeiros, revelou que a vítima"acabou por falecer" na unidade.Desporto"Tirei fotos e enviei aos meus amigos. Isso é mau?": Rapaz de 13 anos mata mãe à facada e reporta crimePSP e a Unidade Especial da Polícia foram chamadas ao local.

Um outro jovem, de 16 anos, ficou com ferimentos graves e foi transportado para o Hospital do Espírito Santo de Évora.Zona estava a ser intervencionada para consolidação estrutural e reabilitação da muralha do Paço do Castelo de Santa Maria da Feira. headtopics.com

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Jovem de 17 anos morre em despiste de motociclo no IP2 em ÉvoraUm jovem de 16 anos ficou com ferimentos graves e foi transportado para o Hospital do Espírito Santo de Évora. Consulte Mais informação ⮕

Despiste de mota no IP2 provoca morte de dois jovensUm dos jovens morreu imediatamente no local; o segundo foi transportado para o Hospital do Espírito Santo de Évora, mas acabou por não resistir também aos ferimentos. Consulte Mais informação ⮕

Cantora de jazz Kavita Shah canta em Lisboa paixão por Cabo Verde e Cesária ÉvoraA compositora e cantora de jazz Kavita Shah apaixonou-se pela música de Cabo Verde quando ouviu Cesária Évora e ainda mais quando visitou o arquipélago, uma relação refletida num disco e uma digressão que chega a Lisboa na quarta-feira. Consulte Mais informação ⮕

Um ferido grave em despiste seguido de capotamento na VCI no PortoPSP foi acionada e investiga as causas do acidente. Consulte Mais informação ⮕

Homem morre em despiste de carro em EspinhoViatura embateu num muro junto à da capela da Nossa Senhora da Boa Nova. Consulte Mais informação ⮕

Despiste corta trânsito na EN2 e no acesso à A24 em Castro DaireBombeiros e GNR locais foram acionados. Consulte Mais informação ⮕