Despedimentos na gravidez. "A legislação consagra, mas a realidade contraria" A lei é clara: nenhuma grávida pode ser despedida. Mas há empresas que tentam contornar a situação e os casos têm aumentado, segundo as queixas que chegam aos sindicatos como a CGTP. Os casos têm que ser analisados com pinças mas advogada ouvida pelo ou lactante ou no gozo da licença parental, o despedimento é ilícito”.

Estar grávida e poder ficar sem trabalho é um dos muitos receios que vão na cabeça de mães e futuras mães. Apesar de a lei ser muito clara na defesa destas mulheres, há muitas empresas que tentam contornar a situação. Em 2023, esses casos ainda são reais. Teresa Silva tinha um trabalho do qual gostava quando ficou grávida. A notícia até foi bem recebida pelo patrão e a gravidez, bem como a licença de maternidade, correram na perfeição. No entanto, pouco tempo antes dessa licença terminar, Teresa recebeu uma chamada do patrão. Posteriormente, numa conversa já pessoalmente, foi-lhe dito que já não precisava dos seus serviço





itwitting » / 🏆 4. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Efacec: CGTP diz-se preocupada com venda e critica Estado por 'enterrar' mais €160 milhõesSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Venda de Efacec: CGTP critica Estado por 'enterrar' mais 160 milhões de eurosSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

CGTP quer o apuramento de factos e alerta para custo de vidaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

CGTP quer o apuramento de factos e alerta para custo de vidaA CGTP quer o apuramento dos factos que levaram à demissão do primeiro-ministro, António Costa, alertando para o 'agravamento das condições de vida' e apelando aos trabalhadores para que intensifiquem a luta, disse a secretária-geral, Isabel Camarinha.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

CGTP-IN/Açores pede redução do horário de trabalho para 35 horas em 2024Caderno reivindicativo inclui um aumento salarial de 15% para todos os trabalhadores

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

CGTP nos Açores quer redução do horário de trabalho para 35 horas em 2024Central sindical sugere tamb&233;m a fixa&231;&227;o de pre&231;os m&225;ximos nos bens e servi&231;os p&250;blicos essenciais, a "prioridade absoluta na cria&231;&227;o e manuten&231;&227;o de emprego, atrav&233;s do est&237;mulo &224; produ&231;&227;o regional" e a "necessidade imediata da cria&231;&227;o e...

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »