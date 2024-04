Deslizamento de terra na Indonésia deixa pelo menos 18 mortos

📆 15/04/2024 09:10:00

Pelo menos 18 pessoas morreram e duas estão desaparecidas em um deslizamento de terra na província de Celebes do Sul, na Indonésia, após fortes chuvas. As equipes de resgate conseguiram recuperar mais corpos durante as buscas.