Desistência de médicos de família em concurso preocupa associação

Pelo menos 20% dos médicos de família colocados no último concurso desistiram. Do concurso para 924 vagas, apenas 114 foram preenchidas. Presidente da associação dos médicos acredita que muitos seguirão o mesmo caminho. Em dezembro o Governo lançou o concurso para o preenchimento de 924 vagas na área de medicina geral e familiar e apenas 143 concorreram, tendo sido todos admitidos. Ou seja, apenas 15,5 por cento das vagas foram preenchidas.

No entanto, destes 143 médicos, 29 acabaram por desistir. Conforme a tabela das colocações a que o Nascer do SOL teve acesso, apenas foram colocados 114 e o número pode continuar a descer se existirem mais desistências nos próximos dias até à assinatura do contrato que torna a vinculação efetiva. O que é previsível. Apesar de todos poderem concorrer, estas vagas são dirigidas aos profissionais que terminaram a especialidade na segunda época do ano





