Desinformação, notícias falsas e radicalização nas redes sociais: o jornalismo ainda consegue explicar uma guerra?

Os algoritmos das redes sociais, que selecionam por nós o que visualizamos em primeiro lugar nos nossos murais de conteúdos, privilegiam o que é violento, o que é extremo, o que é chocante e o jornalismo tem de concorrer com estes estímulos e oferecer antes explicações que muitas vezes são longas, analíticas, “desinteressantes” por comparação.

Cada telemóvel filma um ângulo da explosão, cada pessoa tem um canal no Youtube, todos podemos criar conteúdos e os jornalistas utilizam, muitas vezes, esses conteúdos, até porque nem sempre é possível ir ao terreno. Gaza é um território fechado, o jornalismo independente escasseia, e a verificação de informação tornou-se parte diária do trabalho do jornalista.

Agora que uma nova guerra se abre no Médio Oriente, voltamos a ter de distinguir o que é real e o que é fabricado , e cada vez parece haver menos tempo para esse exercício. Acresce que o trabalho do jornalista vai muito além do de confirmar ou desmentir tudo o que se publica nas redes sociais. headtopics.com

Nesta guerra já vimos vídeos de crianças fechadas em jaulas, alegada prova da barbárie do Hamas, já vimos imagens de uma igreja destruída em Gaza, apresentada como a terceira mais antiga do mundo, já ouvimos mensagens de voz de alegados membros dos serviços secretos de Israel a avisar a família que estaria para breve uma invasão de Israel coordenada pelos habitantes árabes do país - cerca de 20% da população de Israel.

Neste episódio do podcast de internacional O Mundo a Seus Pés vamos falar de notícias falsas, viralidade, jornalismo em tempo de desmultiplicação de fontes e a influência das redes sociais na formação das nossas ideias sobre o que se passa no mundo. headtopics.com

