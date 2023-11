Desinformação, notícias falsas e radicalização nas redes sociais: o jornalismo ainda consegue explicar uma guerra?

Os algoritmos das redes sociais, que selecionam por nós o que visualizamos em primeiro lugar nos nossos murais de conteúdos, privilegiam o que é violento, o que é extremo, o que é chocante e o jornalismo tem de concorrer com estes estímulos e oferecer antes explicações que muitas vezes são longas, analíticas, “desinteressantes” por comparação.

Agora que uma nova guerra se abre no Médio Oriente, voltamos a ter de distinguir o que é real e o que é fabricado Nesta guerra já vimos vídeos de crianças fechadas em jaulas, alegada prova da barbárie do Hamas, já vimos imagens de uma igreja destruída em Gaza, apresentada como a terceira mais antiga do mundo, já ouvimos mensagens de voz de alegados membros dos serviços secretos de Israel a avisar a família que estaria para breve uma invasão de Israel coordenada pelos habitantes árabes do país - cerca de 20% da população de Israel.

