Desconto automático nos medicamentos chegou a 85 mil reformados

beneficiou, no primeiro mês, 85 mil pensionistas que estão a receber o Complemento Solidário para Idosos (CSI).

Durante uma audição parlamentar, nesta sexta-feira, Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho e da Segurança Social, destacou o impacto que a medida de simplificação teve na vida destas pessoas, classificando-a como “impressionante”., a medida prevê que os beneficiários do CSI fiquem automaticamente dispensados do pagamento de 50% da parcela não comparticipada no preço dos medicamentos, quando compram os remédios na farmácia.

Até então, os beneficiários de CSI já tinham direito a este apoio, mas não era automático e tinham de fazer um pedido de reembolso, o que poderia demorar até seis meses. Ana Mendes Godinho apresentou estes números durante a audição a propósito do Orçamento do Estado para 2024, onde também anunciou que até ao final de 2023 serão introduzidas novas medidas de simplificação. headtopics.com

Uma delas é o registo dos trabalhadores de serviço doméstico online; a possibilidade de os trabalhadores de baixa anteciparem o regresso ao emprego sem terem de se deslocar presencialmente aos serviços de segurança social e a criação de um balcão único de contacto com os serviços através do site da segurança social., com o PSD a considerar que há dificuldades no acesso a este apoio.

Na resposta, a secretária de Estado para a Inclusão, Ana Sofia Antunes, tentou demonstrar que não é assim, adiantando que este apoio está a ser pago a 145 mil pessoas, mais 16 mil do que as 129 mil abrangidas em 2022. headtopics.com

Prisão preventiva para suspeito de vários furtos nos distritos de Aveiro e PortoEstima-se que as vítimas estejam lesadas em mais de 50 mil euros. Consulte Mais informação ⮕

'De Cravo ao Peito': as últimas eleições do Estado NovoHá 50 anos, nasceu o Movimento de Capitães, com o objetivo de derrubar o regime ditatorial. Consulte Mais informação ⮕

Dependência de álcool em Portugal aumentou quase 50% na última décadaSociedade Portuguesa de Alcoologia defende ser necess&225;ria uma maior interven&231;&227;o para detetar estes doentes e trat&225;-los. Consulte Mais informação ⮕

Autoridades norte-americanas lançam grande operação para encontrar suspeito de tiroteioEntre 50 a 60 pessoas ficaram feridas no tiroteio. Consulte Mais informação ⮕

Câmara de Lisboa disponibiliza mamografias gratuitas às mulheres com menos de 50 anosDe acordo com o autarca, nenhuma mulher ser&225; exclu&237;da, mas o servi&231;o tem como foco as mais jovens. Consulte Mais informação ⮕

Violações de dados no setor da saúde aumentam mais de 50% na EuropaA maioria destas violações de dados resultam de ataques de ransomware e pelo menos metade das violações de dados registadas na primeira metade de 2023 estão relacionadas com fornecedores de instituições hospitalares. Consulte Mais informação ⮕