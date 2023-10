Desconto automático nos medicamentos beneficia 85 mil idosos de baixo rendimento

Um mês depois de ser implementada a medida que concede um desconto sobre os medicamentos aos idosos de rendimentos mais baixos, são já 85 mil os beneficiários. “É impressionante o número de pessoas que esta medida atingiu, através de uma mera simplificação”, diz a ministra do Trabalho

Ana Mendes Godinho foi esta sexta-feira à Assembleia da República apresentar a proposta de Orçamento do Estado na área que tutela, onde fez um apanhado de algumas medidas de simplificação que estão em curso na Segurança Social. Uma delas, já no terreno, é a comparticipação automática de medicamentos.

De setembro em diante a atribuição do apoio passou a ser automática, com os pensionistas a terem um desconto imediato de 50%. Ana Mendes Godinho diz que “85 mil idosos no primeiro mês de implementação já beneficiaram” da medida, que pode representar “um enorme alívio nos custos da farmácia para quem tem CSI”. “É impressionante o número de pessoas que esta medida atingiu, através de uma mera simplificação”, aludiu. headtopics.com

Com a oposição (Chega e PCP) a reclamar sobre o baixo nível de pensões que são pagas em Portugal, e a dizer que, apesar dos aumentos, os pensionistas estão a perder poder de compra, Ana Mendes Godinho lembrou que a regra de atualização das pensões tem garantido subidas acima da inflação.

O Governo acrescenta ainda o aumento do complemento solidário para idosos (CSI). Em 2024 o valor de referência do CSI passará dos atuais 488,22 euros mensais ara 550,67 euros, para garantir que nenhum idoso vive com um rendimento abaixo do limiar de pobreza. Para isso, está previsto um reforço de 62,45 euros, um incremento que antecipará em dois anos aquilo que estava previsto no programa do Governo. headtopics.com

