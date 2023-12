Descoberto documento oculto sobre o conflito israelo-palestiniano

Um dos documentos mais importantes para compreender o conflito israelo-palestiniano esteve oculto durante 80 anos nos arquivos nacionais do Reino Unido. Foi descoberto pelo historiador Steven Wagner.

Mais de um século depois do início do conflito entre Israel e Palestina há alguém que saiba como é que este conflito começou? Agora, graças a uma investigação inovadora, com entrevistas a quem esteve diretamente envolvido no processo e com acesso a documentos recentemente divulgados, é possível, pela primeira vez, contar a verdadeira e inédita história e responder às questões de como e porque é que tudo começou. Para compreender as origens deste conflito temos de recuar até ao momento em que surgiu esta ideia de dividir a terra da Palestina entre judeus e árabes, esse momento foi a Comissão Peel em 1937





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.