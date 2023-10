, o menino de dois anos, da casa dos avós, numa aldeia da pequena comunidade Vernet, França. À medida que pistas qie que possam revelar o paradeiro da criança tardam em aparecer, a imprensa francesa revelou novos dados (conhecidos desde o início da investigação pelas autoridades), que explicam o interesse da polícia por um agricultor local que, na manhã do dia do desaparecimento, terá tido uma discussão com o avô de Émile.

Aquando do desaparecimento de Émile, as autoridades sinalizaram logo o jovem, com a mãe a ser uma das primeiras pessoas interrogadas pela polícia. Testemunhas oculares dão conta que, naquela manhã, um trator pôde ser visto a circular pela aldeia (ainda que não seja certo quem era o condutor) e que Romain não estava na povoação durante a tarde do fatídico dia.

Marc defendeu o primo e garantiu que não era seu o trator visto naquela manhã, sublinhando que “há outros agricultores que estavam a fazer a colheita neste período”. Depois da altercação com o avô de Émile, os dois terão ido para o campo para atender às vacas, mas deslocaram-se a pé. headtopics.com

uma alegada chamada telefónica entre os primos, ocorrida na tarde de 8 de julho – precisamente o período em que o paradeiro de Romain não é conhecido . À comunicação social, Marc garantiu não saber onde o familiar estava, e voltou a defender a sua inocência. “Francamente, não percebo o que os investigadores procuram. Uma criança desaparece e vamos olhar para um jovem que não tem nada a ver com isso. Não devemos ficar surpresos se nada avançar”, disse aos jornalistas.

Émile, de dois anos, desapareceu a 8 de julho, da casa dos avós, onde passava as férias de verão com estes e com os pais. De lá para cá, pouco ou nada se tem conseguido apurar acerca do seu paradeiro, mas as autoridades continuam a investigar.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos. headtopics.com

Autoridades chinesas resgatam mais de mil gatos vivos que seriam usados para consumoDepois de mortos, a carne dos animais seria vendia como porco, carneiro ou salsichas. Segundo os activistas que denunciaram o caso, cada gato vendido poderia custar seis euros. Consulte Mais informação ⮕

Autoridades confirmam morte de 18 pessoas no duplo tiroteio nos EUAAs autoridades policiais do estado do Maine, EUA, confirmaram hoje que 18 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas no duplo tiroteio ocorrido na quarta-feira em Lewiston. Consulte Mais informação ⮕

Autoridades confirmam morte de 18 pessoas no duplo tiroteio nos EUAVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Autoridades norte-americanas lançam grande operação para encontrar suspeito de tiroteioEntre 50 a 60 pessoas ficaram feridas no tiroteio. Consulte Mais informação ⮕

Autoridades norte-americanas lançam grande operação para encontrar suspeito de tiroteioA polícia norte-americana lançou hoje uma grande operação para encontrar o atirador que abriu fogo numa pista de `bowling` e num bar-restaurante, matando pelo menos 22 pessoas, no pior tiroteio do ano nos Estados Unidos. Consulte Mais informação ⮕

Autoridades lançam grande operação para encontrar suspeito de tiroteio que matou 22 pessoas&201; o pior tiroteio do ano nos Estados Unidos. Consulte Mais informação ⮕