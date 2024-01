Desafio na terceira temporada para o técnico português

Não é propriamente uma síndrome do impostor mas também não anda longe disso mesmo. Como recorda o The Athletic, a propósito de, é na terceira temporada que o técnico português tem enfrentado o grande desafio ao longo da carreira, chegando ao fim dos projetos nessa janela temporal pela falta de resultados. Porquê?mas acaba por ser o ponto comum nos capítulos recentes da carreira do outrora Special One – que na última conferência disse não ser José Harry Mourinho Potter





O lugar dos miúdos surdos nas escolasIntegrar os miúdos surdos nas escolas é um desafio complexo e debatido. Estudos mostram resultados piores para alunos surdos em escolas regulares. A resposta do Estado português foi a criação de redes de escolas de referência para a educação bilingue de alunos surdos.

Líder do Chega promete recuperar tempo de serviço dos professoresO presidente do Chega prometeu este domingo que, em quatro anos, vai recuperar o tempo de serviço dos professores que foi congelado no passado, considerando que o partido tem que"ser essa voz" porque o PS e PSD deixaram de o ser

Tempo de ecrã em crianças pequenas pode afetar a capacidade de processamento sensorialUm estudo concluiu que qualquer quantidade de tempo passado à frente de um ecrã em crianças a partir de um ano está associada a um risco duas vezes maior de haver a ocorrência de comportamentos sensoriais incomuns, que podem levar à Perturbação do Processamento Sensorial (PPS), um distúrbio neurológico que afeta a forma como o cérebro processa as informações recebidas pelos sentidos.

Diretora-geral da Saúde faz apelo à vacinação em tempo de grande atividade gripalRita Sá Machado defende que o reforço dos serviços locais de saúde pública tem de ser feito. O excesso de mortalidade vai continuar nas faixa etárias a partir dos 45 anos devido à grande atividade gripal

Plano de Contingência para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo perante o tempo frioO Plano de Contingência para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo perante o tempo frio prevê a resposta operacional às vagas de frio e é ativado de acordo com alguns critérios, designadamente quando o IPMA emite "aviso de tempo frio, amarelo ou laranja. Está a acompanhar a previsão meteorológica na cidade para, se necessário, ativar o Plano de Contingência para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo perante o "Nós estamos a acompanhar. O nosso serviço de Proteção Civil está a acompanhar. Nós ainda não chegámos aos valores de temperatura em que há, no fundo, um automatismo que começa com o plano de defesa e o plano de proteção das pessoas que estão em temperaturas mais baixas", afirmou o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, ao final da manhã, à margem da inauguração da nova Unidade de Higiene Urbana de Belém.

“Este tempo não me pertence”: o dia do regresso de Passos Coelho, em que pistas para Montenegro não foram "ao acaso"Ex-primeiro-ministro diz que espera que PSD “esteja preparado”, sem garantir que é nisso que acredita. Ao contrário de Montenegro, escolheu Costa, e não Pedro Nuno, como alvo (e por isso decidiu falar à porta de um tribunal). Eventual regresso é segredo mal guardado, mas agora foi para todos ouvirem: tudo depende do “tempo” para se referir a António Costa e, por arrasto, a Marcelo Rebelo de Sousa, e para se referir ao PSD, e por arrasto a Luís Montenegro, devem ser lidas com a devida subtileza. Em particular quando o ex-primeiro-ministro aludiu à preparação política do partido e aos tempos da política.

