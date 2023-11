Derrocada “não coloca em risco a segurança” do castelo de Santa Maria da Feira

"Ela não morreu, ela foi assassinada": Pai enterra filha que morreu após sofrer ataque cardíaco durante bombardeamentos“Está a ser reposto o abastecimento de água ”: Enviado especial CM/CMTV fala sobre aberturas de linhas de água em GazaTony Carreira e Fernanda Antunes saem do Tribunal de SantarémIntolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem...

"Ela não morreu, ela foi assassinada": Pai enterra filha que morreu após sofrer ataque cardíaco durante bombardeamentos“Está a ser reposto o abastecimento de água ”: Enviado especial CM/CMTV fala sobre aberturas de linhas de água em GazaTony Carreira e Fernanda Antunes saem do Tribunal de SantarémIntolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Derrocada “não coloca em risco a segurança” do castelo de Santa Maria da FeiraParte da muralha que estava a ser intervencionada ruiu na sequência do mau tempo. Consulte Mais informação ⮕

Mau tempo provoca derrocada no Castelo de Santa Maria da Feira durante a madrugadaZona estava a ser intervencionada para consolidação estrutural e reabilitação da muralha do Paço do Castelo de Santa Maria da Feira. Consulte Mais informação ⮕

Área de suporte do Castelo de Santa Maria da Feira aluiu durante a madrugadaZona estava a ser intervencionada para consolida&231;&227;o estrutural e reabilita&231;&227;o da muralha do Pa&231;o do Castelo de Santa Maria da Feira. Consulte Mais informação ⮕

Filme sobre a ilha de Santa Maria em exibição em escolas de todos os distritosUm filme que tem como cenário a ilha açoriana e estudantes como protagonistas vai ser exibido em escolas de todos os distritos do país no âmbito do projeto nacional 'Segue a tua Natureza'. Consulte Mais informação ⮕

Área de suporte do Castelo de Santa Maria da Feira aluiu durante a madrugadaZona estava a ser intervencionada para consolidação estrutural e reabilitação da muralha do Paço do Castelo de Santa Maria da Feira. Consulte Mais informação ⮕

Parte do Castelo de Santa Maria da Feira ruiu durante a madrugadaDerrocada abrange “um troço com 20 a 30 metros”. &etilde; Consulte Mais informação ⮕