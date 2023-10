Deputados ucranianos e russos na União Interparlamentar abertos a analisar situação das crianças

O relatório sobre as atividades deste grupo de trabalho da UIP, para a resolução pacífica da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, dos últimos seis meses, desde a última assembleia, realizada em março de 2023, foi hoje apresentado durante o conselho deliberativo, no último dia do encontro que decorreu esta semana na capital angolana.

"Por conseguinte, como objetivo de médio prazo, o grupo de trabalho decidiu concentrar os seus esforços e consultas contínuas com ambas as delegações sobre esta matéria em específico", disse o vice-presidente do grupo, o presidente do parlamento da Namíbia, Peter Katjavivi.

O grupo referia-se, especificamente, às questões da segurança nuclear, segurança alimentar, acesso e tratamento dos prisioneiros de guerra, proteção de locais perigosos e situação das crianças afetadas por este conflito, em particular, no contexto da deslocação da população. headtopics.com

"Deploramos o facto de que a guerra continua, com inúmeras vítimas de ambos os lados e continuamos a defender a resolução pacífica, o regresso à mesa de negociação e a diplomacia parlamentar, que graças a pequenos passos possam conduzir a um diálogo e entendimento entre as partes", realça o relatório.

As discussões com ambas as delegações concentraram-se, essencialmente, na importância de haver encontros pessoais e entre as assembleias da UIP, pelo que o grupo continuará a envidar esforços para progredir, salienta. headtopics.com

