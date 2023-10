Deputados ucranianos e russos na União Interparlamentar abertos a analisar situação das crianças

As delegações parlamentares da Ucrânia e da Federação da Rússia, representadas na 147.ª assembleia-geral da União Interparlamentar, manifestaram abertura para debater a situação das crianças afetadas pelo conflito, informou hoje, em Luanda, a 'Task Force' de acompanhamento

O documento refere que, depois de discussões muito produtivas, o grupo de trabalho concluiu que ambas as delegações desejam tomar medidas relativamente à questão das crianças. O grupo referia-se, especificamente, às questões da segurança nuclear, segurança alimentar, acesso e tratamento dos prisioneiros de guerra, proteção de locais perigosos e situação das crianças afetadas por este conflito, em particular, no contexto da deslocação da população.

“Deploramos o facto de que a guerra continua, com inúmeras vítimas de ambos os lados e continuamos a defender a resolução pacífica, o regresso à mesa de negociação e a diplomacia parlamentar, que graças a pequenos passos possam conduzir a um diálogo e entendimento entre as partes”, realça o relatório. headtopics.com

As discussões com ambas as delegações concentraram-se, essencialmente, na importância de haver encontros pessoais e entre as assembleias da UIP, pelo que o grupo continuará a envidar esforços para progredir, salienta.

“Pena que as negociações de paz não sejam possíveis neste momento. Muito pode ser feito no sentido de aliviar o sofrimento humano e possamos alcançar pequenas vitórias”, disse o vice-presidente do grupo, enfatizando que, como parlamentares, são responsáveis por “representar e proteger as pessoas”. headtopics.com

Duarte Pacheco incendeia Assembleia da União InterparlamentarO discurso do deputado social-democrata de apoio a Israel gerou fortes reações na reunião em Luanda, com vários participantes a gritarem ‘vergonha’. &etilde; Consulte Mais informação ⮕

Duarte Pacheco incendeia Assembleia da União InterparlamentarNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

ONU alerta que população da Faixa de Gaza precisa de ajuda urgenteVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Mais de cinco mihões de trabalhadores descontam para a Segurança SocialVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do anoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Bank Millennium passa de prejuízos para lucros de mais de 100 ME até setembroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕