Deputados têm apenas algumas semanas para aprovar diplomas importantes

Deputados têm apenas algumas semanas para aprovar os diplomas considerados mais importantes. Lei do tabaco também pode não entrar em vigor.As alterações à Lei da Nacionalidade ou o regime excecional de voto em mobilidade e voto antecipado para as eleições europeias são alguns dos diplomas que correm o risco de cair com a dissolução da Assembleia da República

:

RENASCENCA: Assembleia Municipal do Porto aprova revogação do regulamento do Alojamento LocalA proposta contou com o voto favor&225;vel dos deputados do movimento independente, PSD, Chega e PAN, e com o voto contra do PS, CDU e BE.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

DİNHEİRO_VİVO: Ministro do Ambiente garante que projetos de lítio cumprem a leiO Ministério do Ambiente foi um dos locais onde a PSP realizou buscas, na terça-feira.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Operação Influencer. Ministro do Ambiente garante que projetos de lítio cumprem a leiO Minist&233;rio do Ambiente foi um dos locais onde a PSP realizou buscas, na semana passada.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Tribunal de Braga arquiva processo contra André Ventura por jantar-comício durante a pandemiaJuiz entende que, mesmo que se provassem as condutas que constam da acusação, os arguidos não poderiam ser agora punidos por um crime que a lei já não tipifica.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Ministro das Infraestruturas demite-se após queda de acusações de corrupçãoO ministro das Infraestruturas, João Galamba, demitiu-se após a queda das acusações de corrupção e prevaricação no processo em que era arguido. Galamba afirma que sempre atuou em absoluto respeito pela lei e que a demissão é resultado de uma reflexão pessoal e familiar.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Ministro das Infraestruturas demite-se após queda de acusações de corrupçãoO ministro das Infraestruturas, João Galamba, demitiu-se após a queda das acusações de corrupção e prevaricação no processo em que era arguido. Galamba afirma que sempre atuou em absoluto respeito pela lei e que a demissão é resultado de uma reflexão pessoal e familiar.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »