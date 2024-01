Deputados questionam atribuição de nacionalidade a gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria

Recorde-se que os deputados queriam esclarecimentos acerca da atribuição de nacionalidade às gémeas – que receberam, em 2020, o medicamento Zolgensma, com o valor total de quatro milhões de euros, segundo informação avançada pela TVI – que foram tratadas no Hospital de Santa Maria.“Quero começar por esclarecer que estou aqui para responder às perguntas que me são dirigidas. Estive cerca de 18 vezes neste Parlamento.

Fui das pessoas que mais vezes aqui esteve e mais vezes se disponibilizou para responder às perguntas e é isso que venho de novo aqui fazer. Eu não era ministra da Justiça ao tempo dos factos. Independentemente disso, entendo que posso estar aqui a responder. Aquilo que é importante dizer é que há vários processos de nacionalidade e este é um tipo especial. Quando me perguntam porque é que este processo tem prioridade, tem prioridade porque está em causa uma criança, por exemplo, recém-nascida e tem de ter nacionalidad





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Consulta das gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa MariaA primeira consulta das gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ocorreu a 05 de dezembro de 2019, altura em que estavam em funções na Secretaria de Estado da Saúde António Sales e Jamila Madeira. Segundo o relatório final da auditoria pedida pelo Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), a que a Lusa teve acesso, as duas meninas foram referenciadas (pedido de consulta) pelo secretário de Estado da Saúde.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Bastonário da Ordem dos Médicos pede informação sobre caso das gémeas luso-brasileirasCarlos Cortes lembra que essa documentação foi solicitada duas vezes ao Hospital de Santa Maria e o pedido vai ser reforçado esta sexta-feira para o organismo poder intervir, caso se justifique

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Operação Influencer. PGR anuncia criação de equipa mista de apoio às investigaçõesO caso está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e foi objeto de uma auditoria interna no Hospital de Santa Maria.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Marques Mendes garante que CDS vai ter pelo menos dois deputados na próxima legislaturaMarques Mendes afirma que CDS-PP terá pelo menos dois deputados na próxima legislatura e menciona os independentes que o PSD quer convidar. Ele também destaca a importância da Aliança Democrática para o PSD e CDS-PP, apontando para a possibilidade de os centristas terem um grupo parlamentar de quatro deputados.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Consulta de gémeas luso-brasileiras gera polémicaMãe das meninas recebeu email no qual é confirmada a marcação de uma consulta no Hospital de Santa Maria para as duas filhas a 5 de dezembro, um dia antes da consulta no hospital privado, que a família achou por bem cancelar.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Caso das gémeas: auditoria interna do Santa Maria conclui que consulta foi marcada por telefone pela secretaria de Estado da SaúdeO cumprimento da lei foi assegurado em todas as dez crianças que foram tratadas com o mesmo medicamento das gémeas lusobrasileiras, de 2019 a 2023, “excepto na referenciação para a consulta de especialidade de neuropediatria”, diz a presidente do Conselho de Administração, Ana Paula Martins. As conclusões da auditoria interna foram entregues esta manhã no Ministério da Saúde.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »